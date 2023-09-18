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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ile Hatayspor golsüz berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakası 0-0 sona erdi.

Bozhan Memiş  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Fatih Karagümrük ile Hatayspor golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

2. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Mendes, ceza sahasına hareketlenen Serdar Dursun'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Lasagna'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Rohden, kale sahası dışı sağ çaprazından aşırtma bir vuruş denedi ancak üst direğe de çarpan top auta gitti.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Lamkel Ze, ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Strandberg'in kafa vuruşunda, kaleci Dituro gole izin vermedi.

68. dakikada Ceccherini'nin Dadashov'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. VAR merkezinden yapılan uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Uğurlu, verdiği penaltı kararını değiştirmedi.

73. dakikada kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Lamkel Ze'nin vuruşunda kalecinin sağındaki direğe çarpan top oyun alanına geri geldi. Ceza sahasına giren Rivas'ın şutunda Sturaro'dan dönen meşin yuvarlağı Bashuri tamamladı ancak kaleci Dituro'nun kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.

90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Kamil Ahmet Çörekçi, ceza sahası içi sağ çaprazından kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada müsait pozisyonda topla buluşan Görkem Sağlam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

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