Dolar
27.03
Euro
28.89
Altın
1,930.46
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
26,821.00
BIST 100
7,680.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi
logo
Spor

"Filenin Sultanları", Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yendi.

Fatih Çakmak  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
"Filenin Sultanları", Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk seti daha etkili oynayan Türkiye, bu bölümü 25-18 galip tamamlarken, özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan milli takım, baskın oyununu sürdürüp, rakibine 8 sayı farkla 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Peru, 7-4 öne geçti ancak devamında ay-yıldızlılar skorda 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Kalan bölümde her iki takım maç sayısı fırsatları yakalasa da Türkiye, Vargas'ın eys sayısıyla son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 9 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki son personelin cesedine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Savaşın ne kadar süreceğini yalnızca iki lider söyleyebilir

Benzer haberler

"Filenin Sultanları", Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı

"Filenin Sultanları", Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki üçüncü maçında yarın Peru'yla karşılaşacak

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet