MKE Ankaragücü sezonunun ilk üç puanını Sivas'ta aldı

Ankara
Yaptığı transferlerle lige "yüksek" hedeflerle başlayan başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.
Rakibine 90+3'te yediği golle 3-2 yenilen MKE Ankaragücü, ligin ilk haftasını puansız kapattı.
Ligin ikinci haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sezonun ilk puanını evinde aldı.
Sezonun üçüncü haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yine 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, ligin dördüncü haftasında evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak ilk dört haftayı galibiyete hasret geçti.
Süper Lig'in 5. haftasına 2 puanla 17. sırada giren MKE Ankaragücü, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Rakibini Morutan, Tolga Ciğerci ve Cephas'ın golleriyle 3-1 yenen sarı-lacivertliler, sezonun ilk üç puanını deplasmanda elde etti.
Puanını beşe yükselten MKE Ankaragücü, beşinci haftayı 12. sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.