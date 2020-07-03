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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün konuğu Aytemiz Alanyaspor

MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Erkan Tiryaki   | 03.07.2020
MKE Ankaragücü'nün konuğu Aytemiz Alanyaspor

Ankara

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmıştı.

Ligde 25 puanla son sırada yer alan başkent temsilcisi, kümede kalma sınırının sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 3 maçta 2 puan aldı.

Aytemiz Alanyaspor'u yenerek son 4 haftaya umutlu girmek isteyen başkent temsilcisinde geçen hafta kırmızı kart gören Gerson Rodrigues ile sarı kart cezalısı Sedat Ağçay, forma giyemeyecek.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Aytemiz Alanyaspor, ligde 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi aradan sonra oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 5-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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