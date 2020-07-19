fSpor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

Euro
7.87
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

Spor camiası, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

19.07.2020
Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutlarız. Başarılarından ötürü yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eder, Medipol Başakşehir'e önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." denildi.

Gaziantep FK’den Medipol Başakşehir’e tebrik

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda şampiyon olmayı başaran Medipol Başakşehir’i tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı. 

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i kutladı

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü tebrik ederiz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kovid-19'dan 202 bin 10 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısı en düşük seviyeye geriledi

Benzer haberler

fSpor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

fSpor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

Okan Buruk'un tarihi başarısı

MKE Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor maçında ikinci kez elektrikler kesildi

Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor maçında ikinci kez elektrikler kesildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı