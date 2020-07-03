Fenerbahçe ile Göztepe 52. randevuda

İstanbul
Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
İstanbul'daki maçlar
İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.
Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.
3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.