MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak

Ankara
Türkiye Futbol Federasyonunun haftalık programında, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacağı müsabakanın Eryaman Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı zemininin elverişsiz olmasından dolayı Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 3. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçını ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.