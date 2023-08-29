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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşması, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Fatih Çakmak  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonunun haftalık programında, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacağı müsabakanın Eryaman Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı zemininin elverişsiz olmasından dolayı Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 3. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçını ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.

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