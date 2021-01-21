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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü biri yabancı 4 futbolcuyu transfer etti

MKE Ankaragücü, santrfor Aliou Badji ile 6 aylık, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ve forvet mevkiinde oynayan Embiya Ayyıldız ile de 2,5 +1 yıllık sözleşme imzalandı

Fatih Çakmak   | 21.01.2021
MKE Ankaragücü biri yabancı 4 futbolcuyu transfer etti

Ankara

MKE Ankaragücü Kulübü, biri yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde satın alma opsiyonlu kiralanan santrfor Aliou Badji ile 6 aylık, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ve forvet mevkiinde oynayan Embiya Ayyıldız ile de 2,5 +1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlusu Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, atılan imzaların MKE Ankaragücü camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig'in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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