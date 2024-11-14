Milli futbolcu Ömer Toprak kariyerini noktaladı

İstanbul
Ömer Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev yaptı.
A Milli Takım'da 27 kez forma giyen Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.