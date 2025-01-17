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Spor, Futbol

Milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağ operasyonu geçirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi.

Ceren Aydınonat  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağ operasyonu geçirdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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