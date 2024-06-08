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Spor, Futbol

Milli futbolcu Can Uzun, EURO 2024 kadrosuna alınmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosuna alınmayan Can Uzun, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Emre Doğan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Milli futbolcu Can Uzun, EURO 2024 kadrosuna alınmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor

Istanbul

Can Uzun, ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 kadrosunda yer almamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'de geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gole imza atan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, "Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olmamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

Kadroya alınmama kararını anlayamadığını ancak buna saygı göstereceğini vurgulayan Can Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu, benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye."

Can Uzun, 22 Mart'ta Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giymişti.

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