Dolar
34.26
Euro
37.62
Altın
2,613.50
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
62,292.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Milli futbolcu Ahmed Kutucu: Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, grup liderliğini sürdürmek istediklerini söyledi.

Hilmi Sever  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Milli futbolcu Ahmed Kutucu: Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "Dört yıl sonra yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman özel bir duygu. Bunun için Montella hoca ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur ve 2 galibiyetle kampı bitiririz. Her maç zor, inşallah 2 galibiyetle bu maçları bitiririz. Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Ahmed, "Eyüpspor'un ve kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Milli takıma davet edildikten sonra Arda hoca ile neler konuştun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Geçen sezon şampiyon olduk. Arda hoca bize çok şey kattı. Benim de oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekür ederim. İyi bir takımız, daha da iyi olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Aday kadroya çağırılınca hepimiz çok mutlu olduk. Hocalar da çok mutlu oldu. Bana güveniyorlar, ben de burada en iyimi vermeye çalışacağım. Arda hocanın önemli bir kariyeri var, her gün de gelişiyor. Çok iyi bir hoca. Bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum."

Ahmed Kutucu, milli takımın çok iyi bir forvet hattı olduğunu, kendisinin de buna katkı vermek istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda acil durum tatbikatı yapıldı
Malatya'da halk otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

Milli oyuncu Uğurcan Çakır: Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım

Milli oyuncu Uğurcan Çakır: Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım

Milli futbolcu Ahmed Kutucu: Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz

Türkiye-Karadağ maçını İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik
Gazze'de 500'den fazla sporcu şehit edildi

Gazze'de 500'den fazla sporcu şehit edildi
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı: Yunus Akgün

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı: Yunus Akgün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet