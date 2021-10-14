Mesut Özil'den Afrika'daki çocuklara sağlık desteği

Ankara
Afrika kıtasında yardıma muhtaç çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Özil, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.
Finally ... so happy that our operations with @BigShoe_11 can continue after a long covid19 break. This time our team performed 2️⃣✖️1️⃣1️⃣ surgeries for children in need in South East Africa - Chitipa, Malawi 🇲🇼🏥 Thanks a lot to the doctor's team for their amazing work! 💪🏼🌎❤🤲🏼 pic.twitter.com/7tKppSNall— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 14, 2021
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." ifadelerini kullandı.
Özil, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.