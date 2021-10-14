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Spor, Futbol

Mesut Özil'den Afrika'daki çocuklara sağlık desteği

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.10.2021
Mesut Özil'den Afrika'daki çocuklara sağlık desteği Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Ankara

Afrika kıtasında yardıma muhtaç çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Özil, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." ifadelerini kullandı.

Özil, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

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