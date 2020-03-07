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Londra derbisinde kazanan Arsenal

Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Berad Büyük   | 07.03.2020
Londra derbisinde kazanan Arsenal

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekipte Alexandre Lacazette, 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.

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