Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe

İstanbul
Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Boupendza (2), Diouf (2) ve Akintola attı. Medipol Başakşehir'in tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ters vuruşuyla geldi.
Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 35'e yükseltirken, galibiyet özlemi 4 maça çıkan Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.
Turuncu-lacivertli takım, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Atakaş Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Karşılaşmayı Aykut Kocaman da izledi
Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi locadan takip etti.
Kocaman, turuncu-lacivertli ekibin yöneticileriyle birlikte maçı izledi.
Mehmet Topal sakatlandı
Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Mehmet Topal, mücadelenin 19. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Mehmet Topal kenara gelirken, Okechukwu Azubuike oyuna dahil oldu.
Maçın özeti
11. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1
19. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2
29. dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.
34. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
38. dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri havalandırdı: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
51. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Mahmut Tekdemir'in ara pasıyla Hatayspor ceza sahasında topla buluşan Cemali Sertel'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Diouf, sağ taraftan ceza sahasına giren Akintola'ya pasını attı ve altıpas önüne hareketlendi. Akintola'dan altıpas önünde pası alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4
68. dakikada Hatayspor farkı 5'e yükseltti. Kamara çalımlarla Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu alan Boupendza, kaleci Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5
80. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Cemali Sertel'in son çizgiden altıpasa yerden çevirdiği topu Kamara, ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-5
Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.