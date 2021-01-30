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Spor, Futbol

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Bordo-mavili kulübün transfer görüşmesi yaptığı milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi. Yunus Mallı, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferle ilgili 'Kesinleşti' diyebiliriz." dedi.

Kenan Irtak,Emrah Oktay   | 30.01.2021
Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

İstanbul

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Yunus, Hannover'den Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferle ilgili 'Kesinleşti.' diyebiliriz ancak Trabzonspor ile daha yapmamız gereken şeyler var. Trabzon'a gidip onları halledeceğiz. Sonrasında gereken bilgiler kulüp tarafından verilir." diye konuştu.

İstanbul'a amcasıyla birlikte gelen Yunus, İstanbul'dan transit uçuş ile Trabzon'a geçecek.

A Milli Takım'da 25 maça çıkan ve 1 kez fileleri havalandıran Yunus Mallı, Wolfsburg'da ise bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında forma giydi.

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