Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 30.01.2021
Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varela'ya hizmetleri için teşekkür ederek, "Varela ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı kulüple geçen yıl eylül ayında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Varela, çıktığı 7 resmi maçta gol atamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 447 bini aştı
Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak
Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
Prof. Dr. Sertoğullarından, Şubat'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı

Benzer haberler

Süper Lig'de program değişikliği

Süper Lig'de program değişikliği

Denizlispor'da Arjantinli futbolcu Fede Varela ile yollar ayrıldı

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe

Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe
Gençlerbirliği'nde orta saha transferi

Gençlerbirliği'nde orta saha transferi
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu