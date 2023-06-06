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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Murat Kaya  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti.

İlk yarı

Karşılaşmada ilk tehlikeyi 6. dakikada konuk Trabzonspor yarattı. Savunmanın hatasını değerlendirip orta alanda topu kapan Visca'nın sağ kenardan ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.

17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.

54. dakikada soldan ceza alanına giren Figueiredo, kale alanına ortaladı. Savunmaya çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına dönen topa müsait durumdaki Januzaj vurdu ancak meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü. Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

67. dakikada yayın gerisinde topla buluşan Deniz Türüç, sol ayağının üstüyle sol köşeye falsolu ve sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

79. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkaran golü attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle sol uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle bitti.

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