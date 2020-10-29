Euro
9.74
Dolar
8.30
BIST 100
1,126.99
Altın
1,878.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ercan Çakar   | 29.10.2020
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Ligde yarın Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı
Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 774 bini geçti
Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Afrika'da son 24 saatte 12 bin 56 kişide Kovid-19 tespit edildi

Benzer haberler

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. randevuda

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

'Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor'

'Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor'
Chelsea Rusya'da rahat kazandı

Chelsea Rusya'da rahat kazandı
Medipol Başakşehir'in PSG'ye nefesi yetmedi

Medipol Başakşehir'in PSG'ye nefesi yetmedi