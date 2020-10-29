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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan 22 maçın 10'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı.

Selçuk Kılıç   | 29.10.2020
Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. randevuda

Trabzon

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, takımda yer alamayacak.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7'sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.


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