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Spor, Futbol

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Emrah Oktay  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.

Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.

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