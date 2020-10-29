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Spor, Futbol

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Oktay Özden   | 29.10.2020
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Antalya

Alınan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi ile Tuna, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 

Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim'de Medipol Başakşehir'e dış sahada 5-1 kaybetti.

Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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