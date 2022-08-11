Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Amacımız bu iyi rakiplere karşı oynamak ve gruplara kalmak
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.
Istanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Bugün mutluyuz, çok güzel oynadık, tüm takımı tebrik etmek gerek. İlk 11'deki ve sonradan girenler çok iyiydi, her an maçı domine ettik, çok pozisyon yakaladık. İkinci devre iyi oyunumuzu sürdürdük, hızlı bir oyunla çok pozisyona girdik. 3-0 galibiyetle maçı kazandık ve tur atladık." ifadelerini kullandı.
Erdinç Sözer, play-off turundaki Antwerp eşleşmesi hakkında ise "Antwerp liginde 3’te 3 yaptı ama Antwerp öncesi Konya maçımız var. Nefes alıp yarın Anwerp'e hazırlanmaya başlayacağız. Turdan tura geçince rakipler daha kuvvetli oluyor. Amacımız bu iyi rakiplere karşı oynamak, gruplara kalmak. Bu Emre hocanın ve takımın hedefi. İnşallah turu atlarız." değerlendirmesinde bulundu.
Sözer, "Başakşehir'in bu sezon ligdeki hedefi şampiyonluk olacak mı?" sorusuna "İnşallah bu futbolla devam edersek her şey olabilir. Geldiğimiz günden bu yana pas oyun sistemi üzerinden, Emre hocanın beklentisiyle her zaman çalışıyoruz. Kadromuzu her maç değiştiriyoruz. 90-95 dakika maçı domine ettik ve çok keyifli bir galibiyet elde ettik." yanıtını verdi.
"Bir sonraki turda da ciddi bir rakibe karşı oynayacağız"
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım, farklı kazandıklarını ancak daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hasan Ali, "Skora baktığımızda rahat gibiydi ama ilk devre ilk gole kadar biraz sıkıntı yaşadık. İlk maçta güzel bir avantaj yakalamıştık. Daha iyi olabilirdi. Bugün biraz kendimizi eleştirmemiz lazım. Bu turdan itibaren daha iyi takımlar önümüze çıkacak. Oyunu daha erken koparabilirdik. Biraz daha tempo kazanmamız gerek. Onun için bir özeleştiri yapmam gerekiyor. Ama önemli olan turu geçmekti. Özellikle ülke puanı için. Konya’da elenmiş. Bir sonraki turda da ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah tur atlayıp gruplara kalırız." ifadelerini kullandı.
Play-off turunda Belçika ekibi Antwerp ile eşleşmelerini de değerlendiren Hasan Ali, şöyle konuştu:
"Sezona çok iyi başladık. Bunun sinyallerini kamp döneminde sezon öncesi gösterdik. İyi başlamak istiyorduk. Sezonu erken açtık. Erken açan takımlar biraz sezon ortasına doğru mental ve fiziksel anlamda çöküş yaşayabiliyor. Hocalarımız ve teknik ekip bunu şimdiye kadar iyi yönlendiriyor. Herkese şans geliyor. Bu şansı da herkes iyi değerlendiriyor. Geniş bir kadroya sahibiz. Antwerp de ciddi bir rakip hem hocaları hem oyuncuları olsun... Biz de kadrolarına baktık. İlk maç içerde sonra deplasmanda ciddi bir rakip bizi bekliyor. Maçtan maça bakmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Konya deplasmanı var. Zor bir deplasman önce orayı geçip sonra Antwerp’e hazırlanmak istiyoruz."
"Başakşehir daha kaliteli"
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, güçlü bir takıma karşı turu kaybettiklerini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thorvaldsson, "Zor bir maç oldu, Başakşehir çok iyi bir takım. İlk yarı baskılı oynanmaya çalıştık ama basit top kayıpları yaptık. Bu futbolu ortaya koyduğumuz için gururluyuz. Başakşehir daha kaliteli, favori bir takımdı ama yine de takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'in çok iyi oyunculara sahip olduğunun altını çizen Thorvaldsson, şöyle konuştu:
"Tüm takım iyiydi, özellikle defanstaki bekleri çok iyilerdi. İlk maçta da çok iyi oynamışlardı. Başakşehir kaliteli bir takım. Böyle kaliteli bir takıma karşı oynadığımız için çok mutluyuz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.