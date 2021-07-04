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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.

Emre Doğan   | 04.07.2021
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.

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