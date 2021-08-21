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Spor, Futbol

Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.

Ercan Çakar   | 21.08.2021
Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Istanbul

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.

Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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