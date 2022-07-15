Dolar
17.42
Euro
17.59
Altın
1,707.64
ETH/USDT
1,229.00
BTC/USDT
20,914.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı 15 Temmuz Şehitler Anıtı, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Luiz Adriano, futbol sorumlusu Nuri Şahin ile çalışmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Yalçın Çelen   | 15.07.2022
Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Burdur

Kariyerinde daha önce Brezilya'nın Internacional ve Palmeiras, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, İtalya'nın Milan, Rusya'nın Spartak Moskova takımlarında oynayan ve bir dönem Brezilya Milli Takımı'nın da formasını terleten Luiz Adriano, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'ndeki otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takım olarak iyi bir kamp gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hedeflerine ulaşmak adına fiziksel ve taktiksel çalışmalar yaptıklarını aktaran 35 yaşındaki futbolcu, takımın futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çok büyük kulüplerde oynadığını ifade etti.

Nuri Şahin'in çok önemli teknik adamlarla çalıştığını anlatan Luiz Adriano, "Kulüplerde tecrübe ettiği her şeyi bize aktarıyor. Hem hoca hem de bir arkadaş olarak bize her şeyi en metodik şekilde anlatıyor. Saha içerisinde daha önce almış olduğumuz bilgileri çok net şekilde algılayabiliyor ve sahaya yansıtabiliyoruz. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli." diye konuştu.

Deneyimli golcü, bir basın mensubunun Shakhtar Donetsk'te forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yla ilgili sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Mircea Lucescu benim için bir baba gibiydi. Ondan çok fazla şey öğrendim. Eğer bugünkü Luiz Adriano olmuşsam onun bunda çok büyük emeği var. Kendisiyle görüşüyoruz, bazen o beni arar, bazen ben onu ararım. Çok büyük bir karakter. Bugün olduğum Luiz Adriano'ya ulaşmamdaki en önemli isimlerden biri"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

Benzer haberler

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Antalyaspor, Naldo'nun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'ten Antalyaspor'a duygusal veda

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı
Emre Belözoğlu: İyi bir başlangıç yaptım

Emre Belözoğlu: İyi bir başlangıç yaptım
Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği 'Manavgat' formasını tanıttı

Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği 'Manavgat' formasını tanıttı