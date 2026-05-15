AB Komisyonu Üyesi Kos, Birliğe üye olmak isteyen Kosova'ya reform çağrısı yaptı Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, "Kosova reformların uygulanması ile Priştine-Belgrad diyaloğunda ne kadar başarılı olursa müzakerelere başlayabilme ihtimali de o kadar yüksek olur." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Kosova'nın başkenti Priştine'de görüştü. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kurti ile görüşmesinde Birliğin genişleme sürecini geniş bir perspektiften ele aldıklarını belirten Kos, en büyük hedeflerinden birinin Kosova'nın AB'ye entegrasyonu olduğunu ifade etti.

Kosova'nın AB üyeliği için net bir tarih veremeyeceğini ancak Kosova'yı Birliğe daha fazla yakınlaştırmak için yorulmadan çalışacağını söyleyen Kos, "Biz tarihlerle çalışmıyoruz ancak önemli olan ilerleme ve izlenen yoldur. Kosova reformların uygulanması ile Priştine-Belgrad diyaloğunda ne kadar başarılı olursa müzakerelere başlayabilme ihtimali de o kadar yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Kos, Kosova'da bir an önce istikrarlı ve işlevsel kurumların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

AB'nin genişleme sürecinin güvenlik boyutu nedeniyle de ilerlemesi gerektiğini ve bu konuda Kosova'nın rolünün kritik olduğunu dile getiren Kos, şunları kaydetti:

"Kosova'nın bu süreçteki rolünü ele aldığımızda, Kosova olmadan Avrupa'da güvenlik olamaz. Kosova daha büyük bir tablonun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle genişleme yalnızca genişleme anlamına gelmiyor. Bu, Avrupa'daki güvenliğin korunması, birlikte hareket edilmesi, bölgesel işbirliği ve elbette AB'ye entegrasyon yoluyla gerçekleşmesiyle ilgilidir."

Başbakan Kurti ise Kos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, Kosova'nın, AB ile ortak değerleri paylaştığını ve güvenlik politikasıyla tamamen uyumlu olduğunu söyledi.

Kosova'nın AB entegrasyon sürecine de değinen Kurti, Kosova'nın Birliğe üyelik başvurusunun üzerinden 40 aydan fazla zaman geçtiğini ve AB'nin Kosova'nın hak ettiği ilerlemeyi sağlaması gerektiğini anlattı.

Kurti, Kosova'nın AB'ye entegrasyon sürecinde ilerlemesinin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "AB içinde Kosova'ya ilişkin kararlar almak için birlik sağlamak ortak bir görevdir. Elbette biz üye devletlerle çalışıyoruz ancak AB kurumlarının da bu birliği ileriye taşıması gerekiyor. Genişleme, AB dış politikasının en başarılı aracıdır." dedi.

Kosova'nın AB'ye 15 Aralık 2022'de teslim ettiği üyelik başvurusu henüz üye ülkeler tarafından değerlendirilmedi.

AB üyesi İspanya, Slovakya, Yunanistan, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kosova'nın 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığı tanımıyor.