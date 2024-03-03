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Spor, Futbol

Konyaspor, Pendikspor'u deplasmanda 2 golle geçti

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Can Öcal  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Konyaspor, Pendikspor'u deplasmanda 2 golle geçti Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, Siltaş Yapı Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Konyaspor, penaltıdan golü buldu. Sequeira'nın Ndao'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Nzonzi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, şutu az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Nzonzi'nin uzun pasında orta sahada topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Oğulcan Ülgün'e aktardı. Alpaslan Öztürk'ün Oğulcan Ülgün'e müdahalesiyle top direğe çarparak dışarı çıktı.

43. dakikada Halil Akbunar'ın ara pası sonrası Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Guilherme'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hadebe topu altıpas çizgisi önüne indirerek vurdu. Soner Dikmen, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

68. dakikada Konyaspor savunasından seken topu önünde bulan Thiam, sağ kanattan orta açtı. Erencan, altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Hadebe'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Ethemi, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştui: 0-2.

85. dakikada Diaby'nin ortasında Umut Nayir, topu göğsüyle penaltı noktasında bulunan Erencan'a indirdi. Erencan'ın şutunda top, auta gitti.

Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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