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Spor, Futbol

Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak

Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda yapılacak.

Basir Gülüm   | 14.08.2022
Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Konya

Konyaspor Kulübü, saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle maç erteleme taleplerinin Medipol Başakşehir tarafından kabul edilmediğini, bunun yerine maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Maç Planlama Müdürlüğünce MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda zemin ve saha incelemesinde bulunulduğu belirtildi.

İnceleme sonucunda mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiğinin ve futbol oynamaya müsait olmadığının raporlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, Medipol Başakşehir tarafından kabul edilmemiştir. TFF'nin aldığı karara göre, Medipol Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1lira olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacaktı.

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