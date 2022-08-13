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Spor, Futbol

Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçını ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Bekir Ömer Fansa   | 13.08.2022
Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı

Adana

2. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan aldığı topla ceza yayı önüne geldiği sırada yaptığı sert şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Akintola'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım son anda yattığı yerde uzanıp topa dokunmasıyla topu kornere çelip arkadaki Assombalonga'nın pozisyona girmesini önledi.

21. dakikada kendi yarı sahasından attığı uzun pasta topla buluşup ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Muammer'e çarpan top kornere çıktı.

26. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.

41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza yayı dışından yerden sert şutunda top kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın uzandığı köşedeki direğe çarpıp ağlarla buluştu. Pozisyondan önce Belhanda'nın Robin Yalçın'a faul yaptığı iddiasıyla yapılan VAR incelemesinde de sonuç değişmedi, hakem Mert Güzenge orta sahayı gösterdi: 1-0

48. dakikada Akintola'nın sağ kanattan ortasında kale sahası içinde kafa vuruşu yapamayan Assombalonga'yı geçen top dışarı çıktı.

51. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın sağ kanattan ortasında kale sahası arka köşesinde iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

63. dakikada Ulvestad'ın pasında ceza sahası içinde topu, topuğuyla önüne alıp kaleci ile karşı karşıya kalan James'in aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.

70. dakikada Adana Demirspor 3'üncü gole ulaştı. Onyekuru'nun sol kanattan yerden pasıyla ceza sahasına giren Baloteli'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın yatarak müdahale ettiği topu, arka direkte önünde bulan Akintola ağlara gönderdi: 3-0

87. dakikada Balotelli'nin ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topa hakim oldu.

90+3. dakikada kale sahası içinde topla buluşan James'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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