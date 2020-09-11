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Spor, Futbol

Konyaspor, Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sokol Cikalleshi ile anlaştı.

Abdullah Doğan   | 11.09.2020
Konyaspor, Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'yi transfer etti

Konya

İttifak Holding Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Oyuncunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, Cikalleshi'nin kariyerinde 303 maçta 92 gol attığı kaydedildi.

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