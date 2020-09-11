Konyaspor, Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'yi transfer etti

Konya
İttifak Holding Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Oyuncunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, Cikalleshi'nin kariyerinde 303 maçta 92 gol attığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.