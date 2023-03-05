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Spor, Futbol

Konya'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.

Basir Gülüm   | 05.03.2023
Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adil Demirbağ'ın vuruşunda, Savicevic kale çizgisinden topu çevirerek gole engel oldu.

22. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahasının dışından sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.

32. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden pasında Perez'in ayakla müdahalesinin Muhammet Demir'e de çarptığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdemir VAR incelemesinde bulundu. Hakem Erkan Özdemir oyuna devam kararı aldı.

47. dakikada Pozuelo'nın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

74. dakikada Moreno'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği şutunda top auta gitti.

78. dakikada orta sahadan yapılan uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Sainz'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+2. dakikada Muric'in ceza sahası dışından sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

90+8. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Muric'in şutunda top üst direkten auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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