Dolar
30.24
Euro
32.95
Altın
2,013.12
ETH/USDT
2,235.70
BTC/USDT
40,093.00
BIST 100
8,090.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Spor, Futbol

Türkiye, Ege Kupası'nda Yunanistan ile berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan 1-1 berabere kalırken, İrlanda, Çekya'yı 2-1 yendi.

Haydar Toprakçı  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Türkiye, Ege Kupası'nda Yunanistan ile berabere kaldı Fotoğraf: Berkan Çetin - AA

İzmir

Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun 3'üncü gününde 2 karşılaşma oynandı.

Günün ilk maçında Türkiye, Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı. Diğer maçta ise İrlanda, Çekya'yı 2-1 yendi.

Organizasyonda, 26 Ocak Cuma günü Türkiye-Çekya ve İrlanda-Yunanistan maçları oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Gazze'den tahliye edilen Filistinli çocuklar Boğaz turu yaptı
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün insanlığın gözü önünde büyük bir soykırımın Gazze'de uygulandığını görüyoruz

Benzer haberler

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Artık şampiyonluk meşalesi yandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Artık şampiyonluk meşalesi yandı

Gaziantep FK-Konyaspor ile berabere kaldı

Ankaragücü evinde kazandı

Türkiye, Ege Kupası'nda Yunanistan ile berabere kaldı

Türkiye, Ege Kupası'nda Yunanistan ile berabere kaldı
Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'ye sevk edildi
Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinde terörle mücadele gündemi öne çıktı

Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinde terörle mücadele gündemi öne çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet