Türkiye, Ege Kupası'nda Yunanistan ile berabere kaldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan 1-1 berabere kalırken, İrlanda, Çekya'yı 2-1 yendi.
İzmir
Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun 3'üncü gününde 2 karşılaşma oynandı.
Günün ilk maçında Türkiye, Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı. Diğer maçta ise İrlanda, Çekya'yı 2-1 yendi.
Organizasyonda, 26 Ocak Cuma günü Türkiye-Çekya ve İrlanda-Yunanistan maçları oynanacak.