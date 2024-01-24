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Spor, Futbol

Ankaragücü evinde kazandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Erkan Tiryaki  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Ankaragücü evinde kazandı Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 

Maçın 8. dakikasında, Eysseric sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkteki Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu çizgi üzerinde tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

20.dakikada Pedrinho'nun ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kitsiou, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Top Macheda'ya gelmeden araya giren Salih Dursun, meşin yuvarlağı göğsüyle kornere gönderdi.

24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta top altı pasın içindeki Ali Kaan'ın önünde kaldı. Ali Kaan'ın şutunda top kaleci Sirigu'dan dönmesine rağmen aynı oyuncu bir kez daha buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

40. dakikada Teklic'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu son anda tokatlayarak kurtardı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.

61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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