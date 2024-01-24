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Spor, Futbol

Gaziantep FK-Konyaspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Gaziantep FK-Konyaspor ile berabere kaldı Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK- TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Gaziantep FK'nin kullandığı serbest vuruşunda Mirza Cihan'ın ceza sahası içerisine ortasına Nkoulou'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

83. dakikada ev sahibi takımın atağında Prip'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

90. dakikada konuk ekipte köşe vuruşunu kullanan Soner Dikmen'in ortasına iyi yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda kaleci Nita gole izin vermedi.

90+4. dakikada Konyaspor'un atağında Cicaldau'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Soner Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.


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