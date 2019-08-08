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Spor, Futbol

Kayserispor'a Brezilyalı sol kanat

İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi.

Murat Asil   | 08.08.2019
Kayserispor'a Brezilyalı sol kanat

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi. 

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Brezilyalı oyuncunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

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