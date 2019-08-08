Kayserispor'a Brezilyalı sol kanat

Kayseri
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı.
Brezilyalı oyuncunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.