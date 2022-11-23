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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Dünya Kupası'nda sıra Ronaldo'lu Portekiz'de

Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını yarın Gana ile oynayacak.

Hilmi Sever   | 23.11.2022
Dünya Kupası'nda sıra Ronaldo'lu Portekiz'de

Doha

Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak.

İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.

Grubun diğer maçı ise Education Şehir Stadı'nda TSİ 16.00'da Uruguay ile Güney Kore arasında yapılacak.

Ronaldo ilk kupasının peşinde

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırma hedefiyle Katar'daki turnuvaya başlayacak.

Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Portekiz 8. kez kupada

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.

Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.

Gana'nın 4. Dünya Kupası macerası

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.

Gana, Brezilya 2014'te ise grup maçlarında Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, Almanya ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Dünya kupalarında 12 maç yapan Gana, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 5'inden mağlubiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. Gana, bu maçlarda 13 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.


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