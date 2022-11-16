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Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.11.2022
Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Ankara

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex, ilk A takım deneyimini Avai'de yaşayacak.

Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basına tanıtılacak.

2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.


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