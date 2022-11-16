Dolar
18.61
Euro
19.41
Altın
1,782.55
ETH/USDT
1,233.30
BTC/USDT
16,735.00
BIST 100
4,773.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Emrah Oktay   | 16.11.2022
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

Barcelona ise yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Avrupa'da 775. maç

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 775. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 774 karşılaşmada 440 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 527. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 526 mücadelenin 283'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

İki ekip 2000'den bu yana THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirine rakip olacak. Anadolu Efes ile Barcelona arasında daha önce yapılan 36 karşılaşmanın 12'sini lacivert-beyazlılar, 14'ünü İspanyol ekibi kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 39 kişi tutuklandı
Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi
Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor
TBMM Başkanvekili Adan: Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir

Benzer haberler

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

NBA'de Kings'ten Nets potasına 153 sayı

NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 7. galibiyet

NBA'de Embiid'den 59 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 7 blokluk performans

NBA'de Embiid'den 59 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 7 blokluk performans
Eski NBA yıldızı Tony Parker'ın lüks yatı denize indirildi

Eski NBA yıldızı Tony Parker'ın lüks yatı denize indirildi
NBA'de Celtics art arda 6. galibiyetini aldı

NBA'de Celtics art arda 6. galibiyetini aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet