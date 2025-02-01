Kayserispor-Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı

Kayseri
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarı
9. dakikada Kayserisor atağında Bourabia'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin ortasında ön direğe koşu yapan Nazon'un altıpas içerisinden yatarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Mane'nin sağ kanattan ortasında arka direğe koşu yapan Cardoso ile Bourabia arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Bourabia'nın kafasına çarpan top auta çıktı.
23. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolde topu kontrol eden Visca'nin şutunda kaleci Bilal Beyazıt'ı geçip kaleye yönelen topu Mane yatarak uzaklaştırdı.
38. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topa en son altıpas içerisinde kafayla hamle yapan Banza'nın dokunuşunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kornere çeldi.
39. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ortasına arka direğe koşu yapan Banza'nın kafa vuruşunda kale direğinin dibine yönelen topu kaleci Bilal Beyazıt son anda çelerek iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
İkinci yarı
54. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın savunanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun yaptığı vuruşta öne çıkan kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Kaleciden seken topu Malheiro uzaklaştırdı.
79. dakikada seri paslarla rakip yarı alanı geçen Kayserispor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
86. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ramazan Civelek'i çekerek düşüren Mandy ikinci kez sarı kart gördü ve oyun dışı kaldı.
90+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90+5. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.