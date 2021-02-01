Kayserispor, Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.
Kayseri
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.
🟨🟥 Hoş Geldin Nehuén Paz— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 1, 2021
✍️ Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuén Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/oP4DyrrTft
İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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🟨🟥 Hoş Geldin Besard Sabovic— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 1, 2021
✍️ Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/3bYpDY2gr6