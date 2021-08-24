Kayserispor Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kayseri
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları belirtildi.
🟡🔴 Hoşgeldin Mame Thiam! 💪— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 24, 2021
Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.
Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/vZwgCjPEW3
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.