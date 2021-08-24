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Spor, Futbol

Kayserispor Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ramazan Kaya   | 24.08.2021
Kayserispor Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kayseri

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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