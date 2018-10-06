Kayserispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

7. dakikada Çaykur Rizespor'da rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Umar, karşılaşmaya devam edemedi. Umar'ın yerine Süleyman Koç oyuna dahil oldu.

12. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Rotman ile Orhan Ovacıklı arasındaki mücadelede Orhan Ovacıklı yerde kaldı. Faule hükmeden maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından Rotman'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

21. dakikada Kayserispor atağında, ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı paslarla Kayserispor yarı alanını geçen konuk ekipte ceza sahasında Süleyman Koç ile verkaça giren Saadane, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Samudio ile Şamil Çinaz'ın mücadelesinde Şamil Çinaz yerde kaldı. Kayserispor lehine verdiği faulün ardından Samudio'yu sarı kartla cezalandıran maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa Umut Bulut ile birlikte yükselen Saadane'nin topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 62'nci dakikada penaltıyı kullanan Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

69. dakikada Chery'nin pasında topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Kayserispor öne geçti. Varela'nın sol kanattan yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

86. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Vedat Muric'in pasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Muhabir: Murat Asil