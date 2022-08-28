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Spor, Futbol

Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 28.08.2022
Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.

19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

41. dakikada savunmanın arkasına atılan pası yakalayan Eysseric'in içeri çevirdiği topu Bahoken kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler öne çıkarak gole izin vermedi.

44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan şutunda top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

81. dakikada soldan ceza sahasına giren Varga'nın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

88. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son vuran isim Varga oldu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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