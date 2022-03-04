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Spor, Futbol

Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kaybeden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ali Korkmaz, Emrah Oktay   | 04.03.2022
Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa

İzmir/İstanbul

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde ikinci devreye aldığı üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, daha sonra çıktığı 4 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. Geçen haftaki GZT Giresunspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen 27 puanlı Göztepe, 29 puana sahip Kasımpaşa'yı yenip, rakibini geçmek için mücadele edecek.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile 18. randevu

Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla haftaya 15. sırada girdi.

İlk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Kasımpaşa, 19. haftadaki Altay karşılaşmasıyla başlayan süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve düşme hattından kurtuldu. Ancak son 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, düşme hattıyla arasındaki farkı açamadı.

Göztepe ise ligde 27 müsabakada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi gördü. Sarı-kırmızlı takım, topladığı 27 puanla düşme hattının en üst basamağı olan 17. sırada yer aldı.

İzmir'de yapılacak müsabaka, iki takım adına da düşmeme mücadelesi için kritik öneme sahip.

Kasımpaşa ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı İzmir temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

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