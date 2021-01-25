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Spor, Futbol

Kasımpaşa evinde galip

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Emre Doğan   | 25.01.2021
Kasımpaşa evinde galip Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.

81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 25'e çıkardı. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

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