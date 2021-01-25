Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.
İstanbul
Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.
📺 Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray’da!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021
Detaylar için 👉 https://t.co/u8N6bRXBXK pic.twitter.com/IqETXie5D3
Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.
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