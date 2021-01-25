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Spor, Futbol

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ercan Çakar   | 25.01.2021
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

İstanbul

Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.


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