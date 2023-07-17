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Spor, Futbol

İngiliz futbolcu Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon formasını giyen İngiliz oyuncu Nathan Redmond, siyah-beyazlılara veda etti.

Süha Gür  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
İngiliz futbolcu Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti

Istanbul

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş taraftarının kendisine her daim sevgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarları dünyanın en iyisi olarak tanımlayan Redmond, şunları kaydetti:

"Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız. Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere'"

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