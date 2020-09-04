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Spor, Futbol

İkinci sarıdan kırmızı kart gören futbolcu, cezasını aynı kategorideki ilk maçta çekecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 04.09.2020
İkinci sarıdan kırmızı kart gören futbolcu, cezasını aynı kategorideki ilk maçta çekecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı. 

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

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