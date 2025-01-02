Dolar
35.31
Euro
36.39
Altın
2,648.52
ETH/USDT
3,485.20
BTC/USDT
96,920.00
BIST 100
9,953.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. -VTR-
logo
Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Göztepe'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Erel  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı transfer etti

İstanbul

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada transferle ilgili değerlendirmesi aktarılan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın Kayan ise transferiyle ilgili, "ikas Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç ve Diaspora Vakfının Suriye'ye ilişkin raporları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı
Hablemitoğlu suikastı davasının duruşması 21 Nisan'da görülecek
e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı
THK'den yangın söndürme uçaklarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı transfer etti

ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı transfer etti

Sipay Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı

Samsunspor'un Trabzonspor maçında hedefi 3 puan

Samsunspor'un Trabzonspor maçında hedefi 3 puan
Futbolda 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesi açıklandı

Futbolda 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesi açıklandı
Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet